Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Einbruch in Pfarrheim

Kürten (ots)

Gestern Nachmittag (12.06.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs zu einem Pfarrheim in der Odenthaler Straße in Bechen gerufen worden. Ein Mitglied der Pfarrgemeinde hat an diesem Nachmittag Beschädigungen an einer Tür festgestellt. Am Vorabend (11.06.), gegen 18:30 Uhr, waren diese Beschädigungen noch nicht vorhanden.

Offenbar haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Pfarrheim verschafft und aus den Räumen einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Die alarmierte Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Mögliche Zeugenhinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell