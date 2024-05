POL-S: Geldbörse geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag (03.05./04.05.2024) in ein Wohnhaus am Hattenbühl eingebrochen. Der Einbrecher gelangte am Freitag zwischen 22.45 Uhr und 00.30 Uhr über die Terrasse ins Haus und stahl dort Silber und mehrere Hundert Euro Bargeld. Im selben Zeitraum wurde in der Nachbarschaft ein Einbruchsversuch verübt und bei einem dritten Objekt stieg mutmaßlich dieselbe ...

