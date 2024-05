Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizisten angegriffen - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (02.05.2024) einen 25-jährigen Mann festgenommen, der einen Polizeibeamten tätlich angegriffen und Widerstand geleistet hat. Die Beamten wollten den Täter gegen 07.00 Uhr in einer Bar an der Hauptstätter Straße kontrollieren, als er plötzlich die Flucht ergriff und zum Hinterausgang rannte. Den Beamten gelang es kurz darauf, den Mann einzuholen. Bei der Festnahme leistete dieser extremen Widerstand und würgte einen Polizeibeamten. Insgesamt zogen sich drei Polizeibeamte bei der Festnahme Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 25-Jährige mit sierra-leonischer Staatsangehörigkeit noch am selben Tag durch den zuständigen Richter am Amtsgericht Stuttgart wegen der Tat im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell