POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (02.05.2024) an der Stadtbahnhaltestelle Weinsteige eine 35 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 35-Jährige wartete kurz vor 18.00 Uhr an der Haltestelle Weinsteige auf die Stadtbahn, als sie den unbekannten Mann hinter sich bemerkte. Nachdem sie sich umgedreht hatte, sah sie, dass der Mann sein Glied entblößt hatte und onanierte. Anschließend rannte der Tatverdächtige in den Wald. Die Frau erstattete erst später Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte ist etwa 175 Zentimeter groß und zirka 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte schwarze, mittellange, nach hinten gegelte Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine graue Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

