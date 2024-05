POL-S: Farbbeutel gegen Polizeigebäude geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Zirka 25000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (01.05.2024) in der Haldenrainstraße ereignet hat. Eine 19 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war in der Haldenrainstraße aus Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs. Im Kreisverkehr missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit der Stadtbahn der Linie U7 zusammen, die in Richtung Mönchfeld fuhr. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart ...

