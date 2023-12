Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über den Balkon

Nörvenich (ots)

Am Mittwoch (27.12.2023) brachen unbekannte Einbrecher in eine Wohnung in der Burgstraße in Nörvenich ein.

Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Unbekannten über den Balkon und hebelten anschließend die Balkontür der Wohnung im Obergeschoss des Hauses auf. Die Abwesenheit der 77-jährigen Bewohnerin nutzen die Einbrecher aus. Sie durchwühlten in allen Räumen Schränke und Schubladen. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Eine Nachbarin teilte mit, dass sie gegen 03:20 Uhr laute Geräusche aus der Wohnung gehört habe. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell