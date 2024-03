Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach Exhibitionisten mit schwarzem Hund in Witten - Zeugen gesucht

Witten (ots)

Die Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am späten Donnerstagabend, 14. März, an der Billerbeckstraße in Witten sein Unwesen getrieben hat.

Eine 24-jährige Wittenerin war gegen 23.20 Uhr auf dem Nachhauseweg. In Höhe der Billerbeckstraße 47 kam ihr ein Mann mit einem schwarzen Hund entgegen. Während sie an dem Unbekannten vorbeilief, ließ der Exhibitionist seine Hose herunter und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Anschließend flüchtete er über die Blumenstraße in Richtung Sprockhöveler Straße.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich - ca. 35 bis 45 Jahre alt - 185 cm bis 190 cm groß, schlank - kurze braune Haare - Dreitagebart - schwarze Lederjacke, weißes T-Shirt, blaue Jeans

Bei dem Hund des Mannes handele es sich nach Angaben der Wittenerin möglicherweise um einen Labrador.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell