POL-BO: Erinnerung: Benefiz-Eishockeyspiel für leukämiekranke Kinder am 17. März | Buntes Polizei-Rahmenprogramm | Bereits 2.235 Menschen typisiert

Herne, Duisburg (ots)

Um einen geeigneten Spender für eine Stammzellentherapie für die schwer erkrankten Kinder Leonard (4 Monate) und Jonas (5 Jahre) zu identifizieren, findet am Sonntag, 17. März, ein Benefiz-Eishockeyspiel zwischen Polizei und Feuerwehr in Herne statt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5732757). Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Polizei-Rahmenprogramm.

Bereits heute haben sich für die Aktion laut der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) 2.235 Menschen typisieren lassen - darunter auch zahlreiche Polizeibedienstete, die dazu mehrere polizeiinterne Angebote zur Typisierung genutzt hatten. Das erwartet Besucherinnen und Besucher am Sonntag:

- Benefiz-Eishockeyspiel RuhrCops Bochum gegen die FireDevils Duisburg - am 17. März 2024 in der Hannibal-Arena in Herne, Am Revierpark 22, 44627 Herne - Einlass und Beginn des Rahmenprogramms: 14.15 Uhr - Spielbeginn: 15.30 Uhr - Eintritt: kostenfrei

Im Rahmen der Veranstaltung wird es Auftritte des Landespolizeiorchesters geben, außerdem einen Wasserwerfer, die Landesreiterstaffel, Diensthunde, ein Polizeimotorrad und Irmchen, den kleinsten Streifenwagen Bochums sowie ein Puck-Gewinnspiel und die Versteigerung von handsignierten Mannschaftstrikots der beiden Teams geben.

Zur DKMS: Die DKMS ist eine gemeinnützige Organisation, die Stammzellenspender registriert und typisiert, um Blutkrebspatienten weltweit durch eine Stammzellentransplantation eine Heilung zu ermöglichen (mehr unter: www.dkms.de)

