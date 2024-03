Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Parfümdieb?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/129842

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der Tatverdächtige soll am 6. Dezember 2023 gegen 11.45 Uhr Parfüm aus einer Drogeriefiliale am Werner Hellweg 502 in Bochum gestohlen haben. Er nahm mehrere Flacons aus den Regalen und steckte sie in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Wer erkennt den Parfümdieb auf den Fotos oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 32 bittet unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell