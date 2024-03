Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Gevelsberg (ots)

Am 08.03.2024, gegen 15:10 Uhr, befuhr eine 58-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Pkw Renault, die Straße an der Drehbank. In Höhe der Hausnummer 2 trat unvermittelt eine 6-jährige Gevelsbergerin auf die Fahrbahn, es kam zum Zusammenstoß. Die 6-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell