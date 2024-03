Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Diebstahl innerhalb von zwei Stunden- Lebensmittel gestohlen

Ennepetal (ots)

Gleich zwei Mal innerhalb kürzester Zeit kam es zu Diebstählen durch einen 44-jährigen Ennepetaler in einen Discounter in der Milsper Straße. Am gestrigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr betrat der Ennepetaler den Discounter und entwendete mehrere Getränkeflaschen. Am Ausgang wurde er durch den Ladendetektiv festgehalten und auf den Diebstahl angesprochen. Es stellte sich heraus, dass der 44-Jährige bereits zwei Stunden zuvor einen Diebstahl von Lebensmitteln in diesem Discounter begangen hatte. Durch Kräfte der Polizei wurde der Polizeiwache Ennepetal zugeführt. Strafanzeigen wurden gefertigt.

Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

