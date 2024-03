Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Mit Alkohol am Steuer unterwegs_ Führerschein beschlagnahmt

Wetter (ots)

Mit einem deutlich erhöhtem Alkoholwert fuhr am 03.03.2024, gegen 15:50 Uhr, ein 50-jähriger Hagener in eine Verkehrskontrolle. Er war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw der Marke Hyundai unterwegs und fuhr in die Kontrolle auf der Straße An der Kohlenbahn. Auf der Polizeiwache wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige folgte und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

