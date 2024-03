Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Hagen: Gemeinsame 2. Nachtragsmeldung von Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Tötungsdelikt an 50-jähriger Frau in Schwelm - Mordkommission hat konkrete Fragen an die Bevölkerung

Schwelm/Hagen (ots)

Wie bereits berichtet, wurde in den Nachmittagsstunden des 28.02.2023 eine 50-jährige Frau in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße in Schwelm Opfer eines Tötungsdeliktes. Wenige Stunden später gelang der eingesetzten Mordkommission des Hagener Polizeipräsidiums die Festnahme des 48-jährigen getrenntlebenden Ehemannes der Getöteten. Dieser ist dringend tatverdächtig und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Für die weitere Ermittlungsarbeit richtet sich die Mordkommission nun mit konkreten Fragen an die Bevölkerung:

1. Wer hat am besagten Tattag (Mittwoch, der 28.02.2024), im Zeitraum zwischen 15.50 Uhr und 17.00 Uhr, im unmittelbaren Tatortbereich (insbesondere in der Moltkestraße, dem Wilhelmspark bzw. den umliegenden Straßen wie Wilhelmstraße, Hauptstraße, Kaiserstraße und dortigen Parkplätzen) verdächtige Feststellungen gemacht? Konnten Sie eine männliche Personen beobachten, die sich auffallend nervös verhalten oder verfolgt gefühlt hat?

2. Haben Sie irgendwo im Bereich von Schwelm am Tattag im Zeitraum von 16.00 Uhr bis 00.00 Uhr verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit einer männlichen Person gemacht? Hat sich diese Person ggf. irgendwo ihrer Kleidung entledigt und sich umgezogen oder diese z.B. in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt?

3. Haben Sie am Tattag oder später im Bereich von Schwelm gut erhaltene Kleidung in öffentlichen Bereichen auffinden können?

4. Haben Sie am Tattag oder später herrenlose digitale Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, Smartphone) gefunden?

5. Können Sie generell sachdienlichen Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben?

Die Mordkommission bittet um sachdienliche Hinweis unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. Zudem halten sich am Mittwochnachmittag (06.03.2024), im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr, uniformierte Beamte mit einer "mobilen Wache" im Wilhelmspark in Schwelm auf. Hier können Sie auch direkt Ihre Hinweise geben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei über Ihre Feststellung zu informieren. Jeder Ihrer Hinweise könnte der Entscheidende sein. (sch)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell