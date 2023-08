LPI-SHL: Unfallflucht - Dem Verursacher auf der Spur

Suhl (ots) - Samstagmorgen beobachtete eine Frau, wie ein unbekannter Mann die Überwachungskamera an ihrem Grundstück in der Weidbergstraße in Suhl entwendete. Sie setzte sich daraufhin in ihren Transporter und verfolgte den Dieb. Als der Mann dies bemerkte stoppte er, die Frau ebenfalls. Der Unbekannte zog die 64-Jährige aus dem Auto, setzte sich selbst hinters Steuer und rauschte davon. Mit Unterstützung des ...

mehr