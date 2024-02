Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch mit Täterfestnahme

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Montag (05.02.2024) ereignete sich ein Einbruch in eine Gaststätte. Eine Person wurde festgenommen. Gegen 02.00 Uhr versuchte ein 39-jähriger Mann in der Bahnhofshalle mit einem Gegenstand mehrere Scheiben von Ladengeschäften einzuschlagen. Hierbei wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Anschließend flüchtete der 39-Jährige in Richtung Bahnhofstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 39-Jährige von den verständigten Einsatzkräften in einem Cafe in der Bahnhofstraße festgestellt werden, in das er unmittelbar vorher gewaltsam eingedrungen war. Der 39-Jährige konnte noch vor Ort durch die Einsatzkräfte festgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 39-Jährige, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen Einbruchdiebstahl ermittelt.

