POL-HOM: Ausgehobene Gullideckel in der Hauptstraße in 66424 Homburg OT Einöd

Homburg (ots) - Am 25.10.2023, kam es gegen 11:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Homburg-Einöd. Ein weißer Kleinwagen, vermutlich Hyundai i10 oder i20 und eventuell HOM-Kreiskennung, touchierte beim Vorbeifahren in der Nähe eines Lieferservices einen geparkten Seat Inca (Farbe weiß) und beschädigte diesen am linken Fahrzeugheck. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die ...

