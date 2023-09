Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Mann von Unbekannten geschlagen und verletzt

Hintergründe unklar

Polizei sucht Hinweisgeber

Reinheim (ots)

Nachdem ein 41 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (31.8.) von noch unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden sein soll, sucht die Polizei in Ober-Ramstadt Hinweisgeber oder Augenzeugen des Geschehens. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 21 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle am Reinheimer Bahnhof. Dort sollen mindestens drei noch unbekannte Männer aus einem möglicherweise schwarzen Audi gestiegen und den Mann mit einem Holzknüppel attackiert haben. Zeugen hatten die Männer beobachten können und umgehend die Polizei alarmiert. Infolge der Attacke erlitt der Angegriffene, der mutmaßlich zu diesem Zeitpunkt, unter erheblichen Einfluss von Alkohol stand, schwere Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Attacke sind derzeit noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Derzeit ist bekannt, dass der 41-jährige Verletzte bereits kurz zuvor, gegen 20 Uhr, in der Bergstraße bei einem Supermarkt pöbelnd und randalierend sowie bei einer Sportsbar in der Darmstädter Straße, mit ähnlichen Verhalten, die Aufmerksamkeit von Passanten erregte.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06154/63300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell