Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Samstag (03.05./04.05.2024) in ein Wohnhaus am Hattenbühl eingebrochen. Der Einbrecher gelangte am Freitag zwischen 22.45 Uhr und 00.30 Uhr über die Terrasse ins Haus und stahl dort Silber und mehrere Hundert Euro Bargeld. Im selben Zeitraum wurde in der Nachbarschaft ein Einbruchsversuch verübt und bei einem dritten Objekt stieg mutmaßlich dieselbe Person gegen Mitternacht über ein Gartentor, um auf das Grundstück zu gelangen. Als der Bewegungsmelder am Wohnhaus die Beleuchtung aktivierte, ergriff die Person die Flucht. Der Unbekannte soll zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, er trug eine Schildmütze mit Ohrenklappen, eine Collegejacke über einem dunklen Kapuzenpullover, eine helle Hose und Sportschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

