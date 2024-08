Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schüsse aus Schreckschusswaffe am Bahnhofsvorplatz in Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am Dienstag (27.08.) wurden dem Polizeipräsidium Osthessen um 16:44 Uhr Schüsse auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet. Nach derzeitigem Sachstand der Ermittlungen gerieten 4 männliche Personen zuvor in Streit und in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben wurden. Dabei gelang es einem Beteiligten, dem Tatverdächtigen die Waffe abzunehmen, worauf dieser flüchtete. Die Aggressionen waren nicht gegen Unbeteiligte gerichtet, daher bestand keine weitere Gefahr für Dritte. Eine Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung widerstandslos festnehmen.

Nach momentanen Sachstand wurden 3 Beteiligte leicht verletzt.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Osthessen ist am 28.08.2024 für weitere Auskünfte erreichbar.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell