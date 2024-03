Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Unerlaubte Einreise

Görlitz (ots)

Am Donnerstag deckte die Bundesbereitschaftspolizei zwei Fälle auf, bei denen abermals die Görlitzer Altstadtbrücke für die unerlaubte Einreise ins Bundesgebiet genutzt wurde. Gegen 02.15 Uhr sind in diesem Zusammenhang zunächst vier Männer aus Syrien (21, 27, 30, 34) in Gewahrsam genommen worden. Der Gewahrsam endete am Nachmittag mit der Zurückweisung nach Polen.

Mit Einbruch der Dunkelheit beobachteten die Einsatzkräfte später drei Personen, die zielgerichtet über die Brücke in Richtung Deutschland liefen. Während eine der Personen plötzlich nach Zgorzelec umkehrte, spazierten die anderen beiden weiter. Auch sie wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Den eigenen Angaben nach kommen sie aus Eritrea, sind 16 und 25 Jahre alt. Der 16-Jährige wurde inzwischen an das Jugendamt des Landkreises Görlitz übergeben. Den 25-Jährigen übernahm eine Erstaufnahmeeinrichtung. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Dritten auf der Brücke offenbar um einen Fußschleuser. Abzuwarten bleibt, ob es auf der Grundlage der nun vorhandenen Personenbeschreibung über kurz oder lang gelingt, den Unbekannten dingfest zu machen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell