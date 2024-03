BPOLI LUD: Afghanen und Pakistaner zurückgewiesen

Görlitz, BAB 4 (ots) - Einem 23-jährigen Polen nahmen Bundespolizisten gestern gleich zwei verbotene Reizstoffsprühgeräte ab. Der Mann war am Dienstagmittag mit seinem Audi auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße im Rahmen der Grenzkontrollen überprüft worden. Dabei führte er ein Sprühgerät so in seiner Bauchtasche mit, dass ein Griff genügt hätte, um es zu verwenden. Dass zweite Gerät war zuvor in einer ...

mehr