Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Tennstedt (ots)

Am Dienstag stellte eine Autofahrerin ihren BMW gegen 13 Uhr auf der Parkfläche am Markt, gegenüber einer Apotheke, ab. Als sie gegen 18 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug am hinteren Stoßfänger unfallbedingte Schäden aufwies. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle bereits unerlaubt verlassen. Die Geschädigte fand einen Zettel an ihrem Fahrzeug, den der Verursacher offenbar dort hinterlassen hatte. Die darauf notierte Telefonnummer war jedoch nicht vergeben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Hinterlassen eines Zettels nach einem Unfall nicht ausreichend ist. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall bemerkt haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden. Insbesondere werden die Passanten gebeten, sich bei der Polizei zu melden, die den Unfallbeteiligten darauf hingewiesen haben, dass er mit dem BMW kollidiert ist und sich bei einer Polizeidienststelle melden soll.

Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

