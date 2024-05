Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

Erfurt (ots)

Fahnder der Erfurter Kriminalpolizei konnten am 03.05.2024 einen per Haftbefehl gesuchten wohnsitzlosen 43-jährigen Mann festnehmen. Auf dessen Konto waren seit mehreren Monaten eine mittlere zweistellige Anzahl an Einbrüchen, Diebstählen und Betrugshandlungen zu verbuchen. Der Langfinger entwendete vielfach Bargeld und EC-Karten in derartiger Dreistigkeit, dass er Praxen, Büros, Hotels und andere Dienstgebäude zu den Geschäftszeiten aufsuchte und sich der Sachen ermächtigte. Durch akribische Ermittlungsarbeit sowie Fahndungsmaßnahmen konnte der bereits vorbestrafte Intensivtäter überführt und festgenommen werden. Nach richterlicher Vorführung sitzt der Mann nun in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt. (PH)

