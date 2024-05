LPI-EF: Zeugenaufruf nach beschädigten Wahlplakaten

Erfurt (ots) - Am Morgen des 04.05.2024 überraschte ein Ehepaar in ihrem Einfamilienreihenhaus einen Einbrecher. Der Dieb hatte sich durch eine Terrassentür unberechtigt Zugang in das Haus verschafft, indem er die Scheibe einschlug und war in der im Erdgeschoss befindlichen Küche zugange. Der dabei entstehende Lärm blieb durch die im 1. Obergeschoss befindlichen Bewohner nicht unbemerkt. Nachdem der Dieb bemerkte, das ...

