Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zweiter Audi A 6 in der vergangenen Nacht in Buxtehude entwendet, Unbekannte begehen Sachbeschädigung im Horneburger Freibad - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher in Dollern unterwegs

Stade (ots)

1. Zweiter Audi A 6 in der vergangenen Nacht in Buxtehude entwendet

In der vergangenen Nacht zwischen 22:00 h und 05:00 h wurde in Buxtehude im Langenbeckweg ein zweiter Audi (siehe Meldung von heute Morgen) von bisher unbekannten Autodieben von einem dortigen Grundstück entwendet. Der schwarze A 6 Avant hat das Kennzeichen STD-EC 141 und stellt einen Wert von ca. 25.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Fahrzeuges bitte auch an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannte begehen Sachbeschädigung im Horneburger Freibad - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, den 13.04., 13:00 h und Montag, den 15.04., 09:00 h in Horneburg in der Bürgermeister-Löhden-Straße über den Zaun der Feuerwehrzufahrt auf das Gelände des dortigen Freibades gelangt. Hier haben sie dann eine Scheibe eingeschlagen, die Fernbedienung des Beckensaugroboters im Schwimmbecken versenkt sowie anschließend im Bad gebadet und geduscht. Vermutlich sind die Unbekannten dann irgendwann gestört worden und über ein Loch im Zaun wieder geflüchtet. Dabei haben sie Badehosen und Handtücher zurückgelassen. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf die Täter und evtl. benutzte Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

3. Einbrecher in Dollern unterwegs

In der vergangenen Nacht war in Dollern im Bereich der Straßen "Im Haselbusch" und "Bei den Kiefern" eine bisher unbekannte Person unterwegs und hat dort zwei geparkte Fahrzeuge widerrechtlich gelöffnet und durchsucht. An einem weiteren Tatort hat der Unbekannte dann noch versucht, über eine aufgedrückte Kellertür in ein Wohnhaus einzudringen, dann aber von seinem Vorhaben abgelassen. Ob und was bei den drei Taten erbeutet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Horneburger Polizei unter 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell