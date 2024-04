Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Brechen Gartenhaus in Stade auf und entwenden Außenbordmotoren und Fahrräder, Unbekannte beschädigten drei Stromkästen in Beckdorf

Stade (ots)

1. Unbekannte Brechen Gartenhaus in Stade auf und entwenden Außenbordmotoren und Fahrräder

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 11.04., 17:30 h und Freitag, den 12.04., 07:30 h in Stade in der Bergstraße ein dortiges Gartenhaus aufgebrochen und anschließend daraus zwei Außenbordmotoren der Marken Johnson und Minn Kota sowie vier Fahrräder, davon ein E-Bike und einen Akkuschrauber entwendet. Mit der umfangreichen Beute konnten der oder die Täter anschließend unerkannt entkommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Einbrecher oder den Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Unbekannte beschädigten drei Stromkästen in Beckdorf

Bisher unbekannte Täter haben in Beckdorf in der Zeit zwischen Freitag, 18:00 h und Sonntag, 11:30 h drei Stromkästen der Telekom im "Geestring" und in der Straße "Beim Beckhoff" beschädigt und so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet.

Die Polizei sucht jetzt den oder die Verursacher sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240 zu melden.

