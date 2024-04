POL-STD: Informationen und Tipps für Eltern zum Umgang ihrer Kinder mit Alkohol - Polizei und Hansestadt Buxtehude geben jährlichen Elternbrief heraus

Stade (ots) - 1. Streitigkeiten in Jork - Polizei sucht Zeugen Am Mittwoch, den 10.04. kam es gegen 15:20 Uhr im Ortszentrum von Jork zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen zwei Frauen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz neben der Sparkasse an der Lessingstraße. Die Streitigkeiten sollen so laut ...

mehr