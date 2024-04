Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Streitigkeiten in Jork - Polizei sucht Zeugen, Büro- und Baucontainer in Burweg aufgebrochen

Stade (ots)

1. Streitigkeiten in Jork - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 10.04. kam es gegen 15:20 Uhr im Ortszentrum von Jork zu Streitigkeiten und Beleidigungen zwischen zwei Frauen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz neben der Sparkasse an der Lessingstraße. Die Streitigkeiten sollen so laut gewesen sein, dass umstehende Passantinnen und Passanten aufmerksam wurden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Jorker Polizei zu melden.

2. Büro- und Baucontainer in Burweg aufgebrochen

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Burweg an der Bundesstraße 73 ein dortiges Baustellengelände betreten und dort mehrere Büro- und Baucontainer aufgebrochen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte hier diverses Werkzeug wie Schweißgeräte mit Zubehör, Winkelschleifer, Bohrmaschinen u. a. erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-606410.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell