POL-IZ: 240523.1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Nord-Ostsee-Kanal

Büttel (ots) - Am Dienstag hat das Heider Polizeibezirksrevier auf der Bundesstraße 5 in Büttel an der Hochbrücke über mehrere Stunden eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Rund 15 Prozent der Gemessenen waren zu schnell, elf Betroffene erwartet nun ein Fahrverbot. In der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.30 Uhr positionierten sich die Geschwindigkeitsmesser am ...

