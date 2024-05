Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240522.4 Büttel: Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Büttel (ots)

Am Dienstag hat das Heider Polizeibezirksrevier auf der Bundesstraße 5 in Büttel an der Hochbrücke über mehrere Stunden eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Rund 15 Prozent der Gemessenen waren zu schnell, elf Betroffene erwartet nun ein Fahrverbot.

In der Zeit von 14.15 Uhr bis 20.30 Uhr positionierten sich die Geschwindigkeitsmesser am Fuße der Hochbrücke in Büttel in Fahrtrichtung Brunsbüttel, wo eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt. Insgesamt passierten 2.332 Verkehrsteilnehmer die Messstelle, von denen 361 zu schnell waren. 217 von diesen erwartet nun ein Verwarngeld, 144 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und elf ein Fahrverbot.

Der "Spitzenreiter" raste mit 154 km/h in den Blitz, er muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben und 600 Euro Bußgeld zahlen.

Auch künftig müssen Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeitsmessungen der Polizei an neuralgischen Punkten rechnen. Sie dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit - die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell