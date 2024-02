Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Kinder stürzen mit Fahrrädern - Pkw-Fahrerin fährt einfach weiter

Lüdenscheid (ots)

Bei einer Begegnung mit einer Autofahrerin sind am Mittwoch kurz nach 17 Uhr zwei Kinder mit ihren Fahrrädern gestürzt.

Zwei sieben und elf Jahre alte Mädchen befuhren die Straße Am Hilgenhaus in Richtung Leifringhauser Straße, eines an der linken Seite der Straße, eines an der rechten Seite, als ihnen ein schwarzer Seat entgegenkam. Beide Mädchen fühlten sich abgedrängt, beide stürzten und verletzten sich leicht. Die Fahrerin des schwarzen Seats, eine junge Frau mit Dutt, fuhr weiter, ohne sich um die Stürze zu kümmern. Die Polizei (Tel. 9099-0) sucht nun nach Zeugen bzw. bittet die Fahrerin sich umgehend auf der Wache zu melden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell