Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei /

Ulm (ots)

Wegen des Verdachts eines versuchten Totschlags befindet sich ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft.

Am Montag soll es kurz nach 15 Uhr in einem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft in Bad Buchau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen marrokanischen Staatsangehörigen und seiner 45-jährigen Lebensgefährtin gekommen sein. Dabei soll der Mann die Frau und ihre in dem Zimmer ebenfalls anwesenden Kinder im Alter zwischen 11 und 26 Jahren mit dem Tode bedroht haben. Anschließend soll er ein Messer genommen und versucht haben, auf die Frau einzustechen. Diese konnte sich jedoch zur Wehr setzen, so dass sie unverletzt blieb. Nachdem der 35-Jährige der 26-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin einen Faustschlag im Bereich des Schlüsselbeins verpasst und daraufhin begonnen haben soll, in dem Zimmer zu randalieren, gelang es sowohl der Frau als auch ihren Kindern in ein anderes Zimmer in der Unterkunft zu flüchten. Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifen zu der Gemeinschaftsunterkunft an. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 35-Jährige das Gebäude bereits verlassen. Gegen 15.45 Uhr konnte der Tatverdächtige an einem Kindergarten in Bad Buchau widerstandslos festgenommen werden. Dort hatte er zuvor mit Steinen Fensterscheiben beschädigt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Biberach am Dienstagnachmittag Haftbefehl gegen den 35-Jährigen u.a. wegen versuchten Totschlags. Anschließend wurde der dringend Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er sich seither befindet.

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751 806-1332

Polizeipräsidium Ulm, Joachim Schulz, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell