POL-F: 240915 - 0905 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach volksverhetzenden Ausrufen

Frankfurt (ots) - (ha) Am Freitag, den 13. September 2024 kam es im Bereich der Feldbergstraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte gelangten durch die Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus und hebelten die Eingangstür einer dortigen Wohnung mit einem unbekannten Werkzeug auf. Sie gelangten so in das Innere und entwendeten hochwertige Kleidung und ...

mehr