Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Am 27. Mai, gegen 19.20 Uhr kam es in einem Einkaufscenter in der Stadtilmer Straße im Bereich der Apotheke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Dabei wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang und Tatbeteiligung geben können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0136840/2024) entgegen.

