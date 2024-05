LPI-GTH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Gotha (ots) - Am gestrigen Tag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Ohrdrufer Straße durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Ein Fahrzeugführer passierte den Bereich mit 102 km/h. Insgesamt wurden 65 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

