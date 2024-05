LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Ein 30-Jähriger parkte seinen Opel gestern Abend auf einem Radweg in der Rudislebener Allee in Fahrtrichtung Ichtershausen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Rennrades musste dem geparkten Fahrzeug ausweichen um passieren zu können. Dabei geriet der junge Mann in ein Schlagloch, welches sich neben dem geteerten Radweg befand. Er kam zu Fall und erst einige Meter weiter zum Liegen. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrrad ...

