POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 20.08.2024 auf Mittwoch, den 21.08.2024, wurden durch bislang unbekannte Täter an einem dunkelblauen Toyota die Radmuttern des vorderen linken Reifens vollständig gelöst. Als Tatort wird entweder der Parkplatz am Krankenhaus in Prüm oder der Ortsteil Dausfeld im Bereich des Ardennenrings vermutet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei ...

