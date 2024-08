POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Fußgänger, Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle

Hillesheim (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckereifiliale am REWE in der Kölner Straße. Dort wurde ein mehrere Hundert Kilogramm schwerer Tresor aus der Verankerung gebracht. Der Abtransport scheiterete aber vermutlich am Gewicht des Objektes. Die Polizei Daun sucht Zeugen und bittet nach Hinweisen, 06592-9626-0. Folgen Sie uns auf Instagram ...

