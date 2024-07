Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brandeinsatz an Wohnhaus in Lemgoer Straße dauert an.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11./12.07.2024) gegen 0 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei eine Alarmierung wegen eines Brandes in der Lemgoer Straße. In einem Mehrfamilienhaus breitete sich ein Feuer aus. Alle 20 Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und das Gebäude rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Häuser. Das Haus selbst brannte komplett nieder. Die Hausbewohner kümmerten sich eigenständig um eine anderweitige Unterbringung. Auch das THW rückte an, um über einen Abriss des Gebäudes zu entscheiden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern aktuell weiter an. Daher ist die Lemgoer Straße weiterhin zwischen Triftenstraße und Hindenburgstraße gesperrt - voraussichtlich bis in den späten Freitagnachmittag oder frühen Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

