Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zusammenstoß zwischen PKW und LKW im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Hellweg/Holter Straße ereignete sich am Donnerstagvormittag (11.07.2024) ein Verkehrsunfall, da nach ersten Erkenntnissen eine Vorfahrt missachtet wurde. An der besagten Kreuzung war die Ampel ausgefallen, so dass die Verkehrszeichen die Vorfahrt regelten. Eine 85-Jährige aus Oerlinghausen war gegen 11.30 Uhr auf der Holter Straße unterwegs und übersah ein Stop-Schild, so dass sie ungebremst in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich fuhr ein 59-Jähriger LKW-Fahrer samt Auflieger aus Bosau (Schleswig-Holstein) auf dem vorfahrtberechtigten Hellweg. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, an ihnen entstand ein Sachschaden von geschätzten 17.000 Euro. Während der Mann im LKW unverletzt blieb, erlitt die 85-jährige Frau - wie sich im Anschluss herausstellte - lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Klinikum. Die Örtlichkeit blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 13 Uhr gesperrt.

