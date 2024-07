Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Jugendlicher Radfahrer weicht Auto aus und stürzt - Zeugen zu Fahrerflucht gesucht.

Lippe (ots)

Im Alt-Sylbacher-Weg stürzte am Donnerstagmittag (11.07.2024) ein Jugendlicher von seinem Rad, als er einem Auto auswich. Der 15-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Einmündung zur Straße "Im Moddenfelde", da er nach rechts in diese abbiegen wollte. Aus der Straße "Im Moddenfelde" kam zeitgleich jedoch ein unbekanntes Fahrzeug, der mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit in den Alt-Sylbacher-Weg einbog und dabei auf die Spur des Radfahrers fuhr. Der 15-Jährige bremste stark ab, stürzte vom Pedelec und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen silbernen/grauen Kombi älteren Baujahrs mit lippischen Kennzeichen und seitlich dunkel getönten Scheiben gehandelt haben. Es wurde vermutlich von einem Mann mit kurzen Haaren gesteuert. Am Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich mit Hinweisen zum Unfall und zum Fahrzeug bzw. Fahrer telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

