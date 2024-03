Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rostock (ots)

Ein 8-jähriger Junge ist am Freitagvormittag bei einem Unfall in Rostock-Toitenwinkel leicht verletzt worden.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr im Kreuzungsbereich Toitenwinkler Allee/ Hinrichsdorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Bus der RSAG die Toitenwinkler Allee in Fahrtrichtung Dierkower Allee. An der Kreuzung bog der Bus in die Hinrichsdorfer Straße nach rechts ein. Der 8-jährige befuhr mit seinem Rad den Gehweg ebenfalls in Richtung Dierkower Allee. An der Kreuzung kollidierte der 8-jährige Radfahrer mit dem hinteren Bereich des bereits abgebogenen Omnibusses und stürzte.

Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Fahrer des Omnibusses blieb unverletzt.

Der Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell