POL-LIP: Detmold. Illegaler Handel mit Kokain - 22-Jähriger festgenommen.

Am Mittwochmittag (10.07.2024) beobachtete die lippische Kriminalpolizei einen Mann in der Straße "Zum Lustgarten" (im sogenannten "Gorki-Park") beim Drogenhandel. Gemeinsam mit Streifenteams der Detmolder Wache wurde der Tatverdächtige gegen 14 Uhr kontrolliert und durchsucht. Bei dem Mann handelt es sich um einen 22-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er führte nach ersten Erkenntnissen eine nicht geringe Menge Kokain in Form von zahlreichen Verkaufseinheiten und eine größere Summe Bargeld bei sich. Die Drogen befanden sich in einem Päckchen, was er wegwarf, als er die Polizei bemerkte. Es konnte anschließend jedoch im Park aufgefunden und ihm zugeordnet werden. Der Mann aus Albanien wurde vorläufig festgenommen und das Kokain wurde sichergestellt. Nach einer Vorführung am Donnerstag (11.07.2024) ordnete ein Haftrichter wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln Untersuchungshaft für den 22-Jährigen an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

