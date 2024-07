Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben.

Lippe (ots)

Am 11.04.2024 entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen einer Seniorin im Supermarkt am Ostertor die Handtasche samt Bankkarte. Anschließend hoben sie mit der gestohlenen Karte an einem Bankautomaten in der Langen Straße mehrmals Bargeld vom fremden Konto ab, so dass der Seniorin ein hoher Gesamtschaden entstand. Nach einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei nun öffentlich mit Fotos der Überwachungskamera nach den beiden Tatverdächtigen und bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung - die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/140583

Eine der Frauen ist ca. 20 Jahre alt, hat braune Haare, eine dürre Statur und war mit einer blauen Jeans, einer dunklen Winterjacke, einem Schal und weißen Schuhen bekleidet. Die zweite Frau ist ca. 18 Jahre alt, hat dunkelbraune Haare, eine schlanke Statur und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, einen grauen Pullover, einen schwarzen Mantel und weiße Schuhe.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5, Telefon: 05231 6090.

