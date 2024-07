POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Kirche.

Lippe (ots) - Am 11.04.2024 entwendeten zwei bislang unbekannte Frauen einer Seniorin im Supermarkt am Ostertor die Handtasche samt Bankkarte. Anschließend hoben sie mit der gestohlenen Karte an einem Bankautomaten in der Langen Straße mehrmals Bargeld vom fremden Konto ab, so dass der Seniorin ein hoher ...

