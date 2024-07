POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 8 - ein Fahrverbot

Remchingen (ots) - Ein Lamm ist am vergangenen Wochenende von Unbekannten von einer Schafweide in Nöttingen gestohlen und geschlachtet worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Tier in der Zeit zwischen Samstag, 15:00 Uhr und Montag, 11:30 Uhr von den unbekannten Tätern von einer im Gewann "Häring" gelegenen Weide weggenommen worden. Am Montagvormittag ...

