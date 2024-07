POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Schaf entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Über das Wochenende haben Unbekannte mehrere Maschinen in der Südweststadt entwendet. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach bisherigem Sachstand drangen die Täter in der Zeit zwischen Freitag,15:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr über ein Fenster in die leerstehenden Räumlichkeiten der in der ...

mehr