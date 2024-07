Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Baumaschinen entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Über das Wochenende haben Unbekannte mehrere Maschinen in der Südweststadt entwendet. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Nach bisherigem Sachstand drangen die Täter in der Zeit zwischen Freitag,15:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr über ein Fenster in die leerstehenden Räumlichkeiten der in der Lisainestraße befindlichen Baustelle ein. Im Inneren brachen sie weiterhin eine verschlossene Tür aus dem Rahmen, um so an die dahinter gelagerten Baumaschinen zu gelangen und sie mitzunehmen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

