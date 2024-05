Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Starkregen auf der A20 führt zu Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

AVPR Altentreptow (ots)

Am 22.05.2024 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 33-jähriger deutschen Fahrzeugführer mit seinem PKW BMW die BAB in Fahrtrichtung Stettin. Zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Nord und Neubrandenburg Ost, in Höhe des Rastplatzes "Vier Tore Stadt", geriet der BMW aufgrund nicht angepassten Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich neben der Fahrbahn. Anschließend kam der PKW neben der Fahrbahn auf der auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch einen Abschleppdienst. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es für ca. 30 Minuten zu Vollsperrung der BAB 20.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell