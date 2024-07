Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Lemgoer kollidiert mit Baum.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (11.07.2024) gegen 11 Uhr kam es auf dem Hellweg in Lipperreihe zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-Jähriger aus Lemgo fuhr mit seinem Daihatsu Copen in Richtung Bielefeld-Sennestadt. In Höhe "Bartholdskrug" kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem massiven Baum am Straßenrand. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte kümmerten sich Ersthelfer zunächst vorbildlich um den Verunfallten. Der Lemgoer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt, so dass er von Feuerwehr und Rettungsdienst befreit werden musste. Ein Rettungshubschrauber transportierte den 42-Jährigen anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand besteht weiterhin akute Lebensgefahr. Am Daihatsu, der vollständig zerstört war, entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld unterstützte bei der Aufnahme des Unfalls. Der Hellweg blieb dafür in diesem Bereich bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der 42-Jährige seinen Wagen aus suizidaler Absicht vorsätzlich gegen den Baum steuerte. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats laufen.

